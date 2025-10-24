Летчик назвал возможное место запуска дрона, влетевшего в многоэтажку в Красногорске

Генерал Попов: беспилотник по Красногорску могли запустить из соседних областей

Взорвавшийся в подмосковном Красногорске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть запущен из одной из соседних областей. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, ударные БПЛА запускали, вероятно, с ближнего Подмосковья.

«Не с территории Украины, однозначно. Под Можайском взлетели, не дальше», — заявил Попов.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Позже глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании. По его словам, власти помогут пострадавшим жителям с ремонтом и предоставят временное жилье.

Ранее появились кадры последствий атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске.