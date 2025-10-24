На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Першотравневое в Днепропетровской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, за оперативное взятие территорий отвечала российская группировка войск «Восток».

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что потери украинской стороны на линии боевого соприкосновения составили свыше 2365 солдат. Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк, 14 боевых бронированных машин и 77 автомобилей.

В сводке Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бологовка в Харьковской области.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские военнослужащие в ходе проведения осенне-зимней кампании будут бить по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса, а сухопутные войска постараются существенно продвинуться на нескольких направлениях фронта.

По его словам, Россия постарается в течение весны занять северные районы Запорожской области и максимально продвинуться в Днепропетровскую и Харьковскую. Он отметил, что силы для такого маневра есть.

Ранее в Европе дали Зеленскому совет после ночных ударов по Украине.

СВО: последние новости
