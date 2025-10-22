На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе дали Зеленскому совет после ночных ударов по Украине

Политик Мема призвал Зеленского сменить тон в переговорах после ударов России
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит умерить свою риторику в адрес России, если он по-настоящему заинтересован в решении конфликта. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта», — подчеркнул он.

22 октября вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты, сообщили в МО РФ.

В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

До этого об ударе российской армии сообщал Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами