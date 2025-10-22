Политик Мема призвал Зеленского сменить тон в переговорах после ударов России

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит умерить свою риторику в адрес России, если он по-настоящему заинтересован в решении конфликта. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта», — подчеркнул он.

22 октября вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты, сообщили в МО РФ.

В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

До этого об ударе российской армии сообщал Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.