МО РФ: бойцы «Севера» взяли под контроль село Бологовка в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бологовка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневном релизе.

В начале октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировать противника в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Генерал-полковник Александр Санчик ранее доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР). Командующий отметил, что установление российского контроля над Дроновкой было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя.