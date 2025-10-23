На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный блогер дал прогноз на осенне-зимнюю кампанию на Украине

Подоляка: ВС РФ в ходе осенне-зимней кампании будут бить по энергетике Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе проведения осенне-зимней кампании будут бить по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса, а сухопутные войска постараются существенно продвинуться на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный», — рассказал он.

Эксперт объяснил, что удары по энергетическим объектам будут расширяться по своим масштабам и последствиям. Подоляка добавил, что развала фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к текущему моменту ждать не стоит. При этом, по мнению блогера, из-за мобилизационного провала украинской стороны и роста числа дезертиров потенциал армии будет снижаться.

Подоляка подчеркнул, что главной задачей Украины в предстоящий сезон будет не допустить обрушения линии фронта. Блогер сообщил, что Россия постарается в течение весны занять северные районы Запорожской области и максимально продвинуться в Днепропетровскую и Харьковскую. Он отметил, что силы для такого маневра есть.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ потеряли почти все истребители. Он добавил, что ВСУ также не использовали Су-25, которых, «видимо, давно уже нет». Также у украинской армии, вероятно, остается не более полутора десятков Су-27.

Ранее в МИД высказались об отношении России к участию в гонке вооружений.

