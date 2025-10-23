На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя

Минобороны РФ: группировка «Запад» за сутки уничтожила более 230 бойцов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали более 230 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделениям группировки «Запад» удалось улучшить положение по переднему краю. Военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике восьми бригад украинских войск в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Места скопления живой силы ВСУ находились в районе населенных пунктов Куриловка, Сеньково, Великая Шапковка, Купянск, а также Ямполь и Дробышево.

«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские бойцы вывели из строя шесть станций радиоэлектронной борьбы ВСУ и поразили пять складов с боеприпасами.

17 октября в Минобороны рассказали, что подразделения ВС РФ взяли под контроль Песчаное и Тихое в Харьковской области. Военные группировки «Запад» участвовали в боях за первый населенный пункт, второй населенный пункт штурмовала группировка войск «Север».

Ранее группировка войск «Запад» взяла под контроль село Боровская Андреевка в Харьковской области.

СВО: последние новости
