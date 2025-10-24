Российские войска взяли под контроль населенный пункт Дроновка в Донецкой народной республике. Об этом командующий группировкой «Южная», генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Командующий отметил, что установление российского контроля над Дроновкой было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

Министр обороны выразил благодарность военнослужащим за проявленное мужество при выполнении боевой задачи.

Санчик также сообщил, что в рамках поручения Белоусова о повышении мобильности тактических групп в подразделения регулярно поступают мотоциклы, квадроциклы и багги. Ремонтные подразделения группировки изготавливают самоходные транспортеры переднего края, которые оснащаются дополнительными модулями в зависимости от боевых задач.

Кроме того, в подразделениях активно используются и развиваются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения. Генерал-полковник подчеркнул, что в каждом соединении созданы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехники. Только за октябрь универсальными наземными платформами было доставлено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции.

