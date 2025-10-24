На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский назвал число стран, участвующих в закупках оружия для Киева

Сырский: более 17 стран участвуют в закупке оружия у США для Киева
Valentyn Ogirenko/Reuters

Более 17 стран НАТО участвуют в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупку оружия США для Украины. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

В сообщении он отметил, что про количество присоединившихся к этой программе стран-НАТО в ходе телефонного разговора ему рассказал командующий вооруженными силами США в Европе генерал Алекcус Гринкевич.

Сырский заявил, что этот показатель превышает половину из 32 членов Североатлантического альянса и отражает существенное расширение списка из начальных шести стран-участниц — Дании, Германии, Нидерландов, Канады, Швеции и Норвегии.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о том, что Америка и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине. Расходы в этом случае лягут на Европу.

Ранее Рютте рассказал о миллиардных покупках оружия у США для Украины.

Новости Украины
