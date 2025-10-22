На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте рассказал о миллиардных покупках оружия у США для Украины

Рютте: НАТО закупила у США оружия для Украины на $2 млрд
Czarek Sokolowski/AP

Государства Североатлантического альянса закупили у Соединенных Штатов оружия на $2 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — подчеркнул он.

20 октября украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга упрекнул некоторые страны-участницы североатлантического альянса (НАТО) в отказе от участия в программе по закупке американского оружия для Украины, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости. Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.

