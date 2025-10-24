Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что единственным способом избежать крупного военного конфликта является демонстрация военной мощи России. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Радио КП».

По словам Коца, Владимир Путин ранее намекнул на наличие у России «парочки сюрпризов», которые стоит продемонстрировать. Военкор призвал преподнести сюрприз на ядерном полигоне.

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта — это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы», — подчеркнул журналист.

Военкор добавил, что в случае эскалации конфликта наиболее пострадавшей стороной окажется Украина, причем каждое последующее предложение Киеву будет менее выгодным, чем предыдущее.

23 октября начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет.

Ранее в посольстве отреагировали на призыв генштаба ВС Франции готовиться к войне с РФ.