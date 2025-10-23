В посольстве отреагировали на призыв Генштаба ВС Франции готовиться к войне с РФ

В посольстве России в Париже выразили возмущение из-за слов начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерала Фабьена Мандона, призвавшего французов готовиться к военному столкновению с РФ через 3–4 года. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале диппредставительства.

В российском посольстве заверили французов, что у России нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС «ни сейчас, ни через 3–4 года, ни впоследствии».

«Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — добавили в посольстве.

По мнению российских дипломатов, очередное нагнетание истерии по поводу несуществующей «российской угрозы» не случайно. В посольстве обратили внимание на то, что заявление Фабьена Мандона прозвучало во время процесса рассмотрения во французском парламенте национального бюджета. В диппредставительстве заявили, что генерал требует все больше денег на военные расходы на фоне попыток французских властей экономить.

Как сообщила французская газета Le Figaro, Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с РФ в перспективе 3–4 лет. Генерал утверждает, что «Россия является страной, у которой может возникнуть соблазн продолжить войну на континенте». По его мнению, это может быть как гибридная война, «которую уже проходим», а возможно, «более жесткие столкновения».

Ранее генерал армии Франции Пьер Шилль заявил, что война в Европе может начаться уже «утром».