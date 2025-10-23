На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава генштаба ВС Франции назвал сроки военного конфликта с Россией

Глава генштаба ВС Франции Мандон призвал готовиться к войне с РФ через 3–4 года
John Leicester/AP

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Он отметил, что столкновение может стать проверкой для французских военных. Мандон добавил, что это может быть как гибридная война, «которую уже проходим», а возможно, «более жесткие столкновения».

Генерал утверждает, что «Россия является страной, у которой может возникнуть соблазн продолжить войну на континенте». Это является определяющим элементом в его плане подготовки военных, добавил Мандон.

Чтобы подготовиться к такой ситуации, необходимо увеличить военный бюджет Франции, рассказал генерал.

Накануне начальник штаба армии Франции Пьер Шилль заявил, что Европе необходимо готовиться к «неизбежной» войне, которая может начаться «утром».

Ранее в Дании призвали усилить ответ на действия РФ.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

