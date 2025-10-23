Маргиналы и бомжи составляют основу штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силовых структур России.

Он сослался на слова заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука, который заявил, что в учебные центры украинской армии все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и других лиц маргинальной наружности. Представитель силовых структур отметил, что большой процент таких новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

21 октября Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Документы для вступления в силу должны подписать спикер Рады Руслан Стефанчук и украинский президент Владимир Зеленский.

Режимы военного положения и мобилизации продлеваются на Украине уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

