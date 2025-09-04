На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация

Пленный боец ВСУ Егоров: мобилизация на Украине продолжается из-за потерь
true
true
true
close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мобилизация на Украине продолжается из-за огромных потерь, которые республика несет на поле боя. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Владимир Егоров, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Я даже знаю некоторые кладбища, там у кладбища есть свои ограничения. Сейчас уже ограничения сняли и так дальше хоронят и хоронят», — сказал военнопленный.

Егоров добавил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не говорило военнослужащим, где они находятся. По словам мужчины, их просто привозили на позиции, после чего сажали в окопы.

В конце августа пленный военнослужащий украинской армии Сергей Постник заявил, что мобилизация на Украине уже всех «‎допекла», и общество может скоро не выдержать напряжения. Мужчину мобилизовали дважды. Первый раз Постника, по его словам, принудительно отправили на Антитеррористическую операцию. Военный отметил, что в ВСУ оказался несмотря на проблемы со здоровьем: суставами и позвоночником.

Ранее колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами