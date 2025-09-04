Мобилизация на Украине продолжается из-за огромных потерь, которые республика несет на поле боя. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Владимир Егоров, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Я даже знаю некоторые кладбища, там у кладбища есть свои ограничения. Сейчас уже ограничения сняли и так дальше хоронят и хоронят», — сказал военнопленный.

Егоров добавил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не говорило военнослужащим, где они находятся. По словам мужчины, их просто привозили на позиции, после чего сажали в окопы.

В конце августа пленный военнослужащий украинской армии Сергей Постник заявил, что мобилизация на Украине уже всех «‎допекла», и общество может скоро не выдержать напряжения. Мужчину мобилизовали дважды. Первый раз Постника, по его словам, принудительно отправили на Антитеррористическую операцию. Военный отметил, что в ВСУ оказался несмотря на проблемы со здоровьем: суставами и позвоночником.

Ранее колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих.