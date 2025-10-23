На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По факту взрыва в Луганске возбудили уголовное дело

СК: возбуждено уголовное дело о теракте после взрыва в Луганске
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Луганской народной республике (ЛНР) возбудили уголовное дело по факту взрыва в Луганске. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЛНР Елена Марковская, передает ТАСС.

«По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)», — сказала Марковская.

23 октября в Луганске мужчина пнул блютус-колонку, из которой играл трек группы «Океан Эльзы», в результате чего остался без ноги, поскольку устройство оказалось заминированным. Инцидент произошел недалеко от городской администрации, первую помощь пострадавшему оказали очевидцы, затем прибыла скорая помощь.

По информации Telegram-канала SHOT, кроме мужчины пострадала женщина — ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненых доставили в больницу.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.

