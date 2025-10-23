На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами утром сбили более 30 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА в период с 08:00 до 12:00 мск
true
true
true
close
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 12:00 (мск) 23 октября уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«17 беспилотников — над территорией Калужской области, Шесть БПЛА — над территорией Брянской области, 4 беспилотника — над территорией Белгородской области, два беспилотных летательных аппарата — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику — над территориями Курской, Оренбургской областей и территорией Московского региона», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву.

Минобороны до этого сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами