Над российскими регионами утром сбили более 30 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 12:00 (мск) 23 октября уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«17 беспилотников — над территорией Калужской области, Шесть БПЛА — над территорией Брянской области, 4 беспилотника — над территорией Белгородской области, два беспилотных летательных аппарата — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику — над территориями Курской, Оренбургской областей и территорией Московского региона», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву.

Минобороны до этого сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.