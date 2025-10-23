Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Этой же ночью над Рязанью и городом Скопин в Рязанской области раздалось не менее десятка взрывов. По словам местных жителей, взрывы на окраине Рязани произошли около 03:15 мск, а над Скопиным в 03:20 мск. В небе были видны вспышки и слышались звуки двигателей беспилотных летательных аппаратов.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.