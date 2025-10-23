На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов в Брянской области

Богомаз: женщина погибла из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Женщина погибла в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новые Юрковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль, за рулем которого была женщина.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. Он добавил, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Накануне российские подразделения противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 33 дрона Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Единичные цели сбили в Тульской, Орловской и Тверской областях. В Новгородской области отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, в Псковской и Ростовской областях — трех. Также по три дрона ликвидировали в воздушном пространстве Крыма и над акваторией Черного моря. В Ленинградской области и над акваторией Азовского моря перехватили по четыре беспилотника, в Брянской области — восемь.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

