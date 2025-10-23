Рязанскую область атаковали украинские беспилотники

SHOT: над Рязанью и Скопиным раздалось не менее десяти взрывов

Над Рязанью и городом Скопиным раздалось не менее десятка взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, взрывы на окраине Рязани произошли около 03:15 мск, а над Скопиным в 03:20 мск. В общей сложности прозвучало около 10 взрывов, в небе были видны вспышки и слышались звуки двигателей беспилотных летательных аппаратов.

23 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили над двумя районами и городским округом не менее восьми беспилотников.

22 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. По информации военного ведомства, в период с 11:00 до 13:00 мск были сбиты 13 украинских дронов над Брянской областью и два — над Курской.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».