На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рязанскую область атаковали украинские беспилотники

SHOT: над Рязанью и Скопиным раздалось не менее десяти взрывов
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Над Рязанью и городом Скопиным раздалось не менее десятка взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, взрывы на окраине Рязани произошли около 03:15 мск, а над Скопиным в 03:20 мск. В общей сложности прозвучало около 10 взрывов, в небе были видны вспышки и слышались звуки двигателей беспилотных летательных аппаратов.

23 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили над двумя районами и городским округом не менее восьми беспилотников.

22 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. По информации военного ведомства, в период с 11:00 до 13:00 мск были сбиты 13 украинских дронов над Брянской областью и два — над Курской.

Ранее в Белгородской области сбили дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами