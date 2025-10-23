Мадуро назвал число ПЗРК, имеющихся у Венесуэлы на ключевых позициях ПВО

Мадуро: у Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов «Игла» на ключевых позициях ПВО

Вооруженные силы Венесуэлы имеют на ключевых позициях ПВО 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С», заявил президент республики Николас Мадуро. Об этом сообщает государственный телеканал VTV.

Он подчеркнул, что военные всего мира осведомлены о возможностях комплекса «Игла-С». Венесуэла обладает 5 тысячами таких ПЗРК на ключевых позициях противовоздушной обороны для обеспечения мира, стабильности и спокойствия Боливарианской республики.

Мадуро указал, что тысячи подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для ПВО позиции по всей территории страны. Это обеспечит «неприступность Родины» и никто не сможет «лезть» на ее территорию.

22 октября газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению Мадуро. Как отмечается в материале, инструкции Трампа не содержат прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.