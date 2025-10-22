На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пхеньяне прошла акция памяти солдат КНДР

Ученики при посольстве РФ в КНДР запустили фонарики в память о бойцах КНА
Посольство России в КНДР

В Пхеньяне 21 октября прошла патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в боях в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла при участии учеников школы при российском посольстве в Северной Корее. Фонарики передали ученики одной из курских школ. Они сделали их самостоятельно и на каждом написали «спасибо» на двух языках.

«Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», — сказали в представительстве.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Путин также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее Ким Чен Ын обратился к артистам из России, выступившим в Пхеньяне.

