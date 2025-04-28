«Защищали как Родину»: Путин поблагодарил Ким Чен Ына за отправку корейцев в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. Путин заявил, что «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что участие военных из КНДР в операции показало, насколько эффективно функционирует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, и отметил, что Москва в будущем тоже может оказать Пхеньяну военную помощь.

Россия высоко ценит и искренне признательна северокорейским военнослужащим, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и жителям республики за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Путин добавил, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — подчеркнул российский президент.

Москва тоже готова помочь КНДР

Ранее участие своих военные в освобождении Курской области подтвердила и сама КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР, в котором говорилось, что северокорейские солдаты были направлены в РФ по приказу Ким Чен Ына в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией.

​КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области. В Пхеньяне им установят монумент Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило участие северокорейских военных в боевых действиях... 28 апреля 08:29

В министерстве обороны Южной Кореи при этом осудили отправку военнослужащих КНДР в Курскую область, назвав ее «насмешкой над международным правом».

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм, включая Устав ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил представитель ведомства Чон Ха Гю.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Президент РФ также выразил надежду, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор. Он также добавил, что Москва при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в будущем:

«У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу».

«Мы на связи с друзьями из Северной Кореи»

О том, что солдаты Пхеньяна участвуют в боях в Курской области, осенью 2024 года сообщали украинские чиновники и военные ведомства, а также американские СМИ. Газета The New York Times писала, что под Курск перебросили бойцов элитного подразделения Корейской народной армии.

Власти России и КНДР эту информацию отрицали. В МИД РФ сообщения о северокорейских военнослужащих называли «вбросами», в постоянном представительстве КНДР при ООН — «грязными маневрами США и их ставленников».

Владимир Путин, комментируя спутниковые снимки, которые якобы показывали присутствие северокорейских солдат в регионе, заявил, что снимки — «вещь серьезная», и, если они есть, значит «что-то отражают».

«Что и как мы будем делать — это наши дела. Мы на связи с друзьями из Северной Кореи», — добавил российский лидер, подчеркнув, что Москва никогда не сомневалась в том, что Пхеньян серьезно относится к договоренностям.