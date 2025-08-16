На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын обратился к артистам из России, выступившим в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам
kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к артистам из России, выступившим в Пхеньяне. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Российские артисты выступили в КНДР на мероприятиях по случаю празднования 80-й годовщины освобождения республики от японского колониализма.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внес особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — уточнили в агентстве.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 80-летием со дня освобождения Корейского полуострова, вспомнив об участии северокорейцев в боях в Курской области.

Ранее Shaman прилетел в КНДР.

