В Тульской области отразили атаку украинского дрона

Губернатор Миляев: средства ПВО перехватили один беспилотник в Тульской области

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что в небе над Тульской областью сбили один дрон.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул глава региона.

В ночь на 22 октября несколько украинских БПЛА атаковали республику Мордовию. Как рассказал глава региона Артем Здунов, в результате одно из местных предприятий получило повреждения. На место происшествия направили сотрудников экстренных служб.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства ПВО отразили ночную воздушную атаку на регион. В Чертковском районе был уничтожен беспилотник. При этом никакой информации о пострадавших не поступало. Кроме того, специалисты не выявили никаких разрушений.

Вечером 21 октября в Брянской области при атаке дронов на населенный пункт Вишневый пострадали два мирных жителя. Летательный аппарат нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Раненых граждан доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, заявил глава региона Александр Богомаз.

Ранее в Херсонской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.