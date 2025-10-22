На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью воздушную атаку в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском районе», — уточнил он.

Слюсарь рассказал, что последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

Накануне глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на город Батайск. По его словам, зафиксированы повреждения частного медицинского учреждения, торговых точек и личного автотранспорта. Слюсарь лично прибыл в населенный пункт для координации действий и заслушал отчеты оперативных и спасательных служб.

19 октября силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Возгорание оперативно ликвидировали.

Ранее губернатор Брянской области заявил, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

