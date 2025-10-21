В Херсонской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Житель Новой Каховки Херсонской области получил травму в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и. о. главы городского округа Владимир Оганесов.

Он отметил, что мужчина получил минно-взрывную травму, ему уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

По словам Оганесова, в последнее время в регионе участились обстрелы гражданского населения и транспорта. Так, только за 20 и 21 октября было зафиксировано 35 обстрелов по округу. В результате чего в Новокаховскую ЦГБ с травмами разной степени тяжести были госпитализированы три человека, еще один не выжил.

До этого глава округа сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) микрорайона Центральная Основа в Новой Каховке был поврежден легковой автомобиль, один человек не выжил, а второй со множественными ранениями был доставлен в больницу.

В Херсонской области заявили о контроле ВС РФ над частью Херсона.