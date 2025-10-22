На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мордовия попала под удар БПЛА

Глава Мордовии Здунов сообщил об атаке БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Территория Мордовии ночью была атакована беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии», — написал он.

По словам Здунова, в результате одно из предприятий Мордовии получило повреждения.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

Незадолго до этого губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском районе. Последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

Вечером 21 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской и Курской областями 58 беспилотников самолетного типа. В министерстве обороны уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск. 57 из них уничтожили над территорией Брянской области и один — над Курской.

Ранее власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами