Мордовия попала под удар БПЛА

Территория Мордовии ночью была атакована беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии», — написал он.

По словам Здунова, в результате одно из предприятий Мордовии получило повреждения.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

Незадолго до этого губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью воздушную атаку в Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском районе. Последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

Вечером 21 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской и Курской областями 58 беспилотников самолетного типа. В министерстве обороны уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск. 57 из них уничтожили над территорией Брянской области и один — над Курской.

Ранее власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки дронов ВСУ.