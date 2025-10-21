Власти Брянской области сообщили о пострадавших в результате атаки дронов ВСУ

В населенном пункте Вишневый (Климовский район) в ходе атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два жителя Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, оба пострадавших были доставлены в местную больницу для оказания необходимой помощи. Глава региона пожелал раненым скорейшего выздоровления.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при налете дрона ВСУ пострадал глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа.

По его словам, это произошло во время удара беспилотника по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».