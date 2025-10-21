На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Краснодара ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Краснодара временно прекратил полеты воздушных судов
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

В международном аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничены полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

21 октября стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково временно ввели ограничения.

Минувшей ночью в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда (Сталинград), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Краснодара (Пашковский) были предприняты аналогичные меры.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.

