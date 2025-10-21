На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о намерении главкома ВСУ избавиться от конкурента

Сырский намерен избавиться от своего конкурента Драпатого
Офис президента Украины

Главком украинских войск Александр Сырский планирует избавиться от своего конкурента — экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) «Днепр» ВСУ Михаила Драпатого. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Источник отметил, что Драпатый, в отличие от Сырского, очень хорошо зарекомендовал себя в кругах военного руководства Североатлантического альянса.

«В случае провала Драпатого на Харьковском направлении Сырский окончательно избавится от неугодного конкурента, а заодно дискредитирует подразделения, которые прямо поддерживают политических оппонентов (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского», — подчеркнули в силовых структурах.

По словам источника, лояльные главкому генералы и сам он будут всячески мешать Драпатому, как это было во время его нахождения в должности главкома Сухопутных войск, так как это будет поддерживать авторитет Сырского.

Накануне стало известно, что в составе ВСУ сформировали новую оперативную группировку объединенных сил под руководством Драпатого, зона ответственности которой будет включать Харьковскую область и прилегающие к ней районы.

6 октября издание «Украинская правда» сообщило, что Сырский расформировал группировку войск «Днепр». Журналисты отметили, что она отвечала за обширную часть фронта от Запорожья до Харьковщины. В течение восьми месяцев группировкой командовал генерал-майор Михаил Драпатый.

Ранее на Украине начали критиковать военные реформы главкома ВСУ.

