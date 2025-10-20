На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В составе ВСУ появилась новая Группировка объединенных сил

В ВСУ создали Группировку объединенных сил под руководством генерала Драпатого
Vadim Ghirda/AP

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали новую оперативную Группировку объединенных сил, зона ответственности которой будет включать Харьковскую область и прилегающие к ней районы. Об этом сообщается на странице военного формирования в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ею (новой оперативной Группировкой — «Газета.Ru») почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил [ВСУ] под руководством генерал-майора Михаила Драпатого», — говорится в заявлении.

В прошлом Драпатый руководил группировками украинских войск «Днепр» и «Хортица».

Как отмечается в публикации, под управление нового командования перешли еще подразделения и корпуса, до этого входившие в состав группировки ВСУ «Север». В тексте подчеркивается, что Группировке объединенных сил предстоит выполнять задачи в «сложном и напряженном секторе».

17 октября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль села Песчаное и Тихое в Харьковской области. В боях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север», за второй — подразделения группировки войск «Запад».

Ранее в Харьковской области рассказали о многочисленных случаях дезертирства в рядах ВСУ.

