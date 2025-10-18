Военные реформы, которые проводит главком ВСУ Александр Сырский, начали критиковать на Украине. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Так, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что основные причины неудач украинских военных на фронте — низкий уровень укомплектованности и подготовки личного состава бригад, а также неспособность командования принимать решения из-за излишней централизации власти в армии.

По словам источника, корпуса ВСУ представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно.

«Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами», — отметил он.

В силовых структурах уточнили, что украинские военные в общей массе не представляют собой целостной армии и ввиду различного уровня подготовки. На это оказала большое влияние широкая география стран и полигонов, где проходило обучение мобилизованных. Их всех обучали по-разному.

«Более того, по словам Кривоноса, Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов», — добавил источник.

11 октября Сырский сообщил, что в составе ВСУ ликвидированы все оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ). По словам главкома, вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. При этом командование Объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

