СМИ сообщили, что Сырский расформировал одну из группировок ВСУ

«УП»: Сырский ликвидировал группировку ВСУ «Днепр»
Офис президента Украины

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский расформировал группировку войск «Днепр», сообщает издание «Украинская правда».

Авторы публикации отмечают, что группировка отвечала за обширную часть фронта от Запорожья до Харьковщины. В течение восьми месяцев ей командовал генерал-майор Михаил Драпатый. Группировка помимо прочего отвечала за распределение боеприпасов между бригадами.

Отмечается, что все функции «Днепра» перейдут надструктурам, которые были созданы с появлением корпусов, и самим корпусам. Драпатый останется командующим Объединенных сил и переместится вместе со своей командой на одно из северо-восточных направлений. При этом объем его полномочий сократится практически вдвое.

28 июня украинский президент Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины, а также первого заместителя министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ. Он утвердил Драпатого в должности командующего Объединенных сил ВС Украины.

Также в персональный состав ставки этим же указом Зеленский ввел первого замминистра обороны Сергея Боева и командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Ранее на Украине поддержали законопроект о создании военного омбудсмена.

Новости Украины
