В Крыму объявили ракетную опасность

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Республике Крым объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Она была отменена спустя девять минут.

Режим авиационной опасности был объявлен и в Брянской, и Курской областях.

21 октября мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в одном из районов города введен режим ЧС. По словам Скрябина, в результате падения беспилотника пострадали два человека, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Утром 21 октября глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что опасность беспилотных летательных аппаратов объявлялась над территорией Кингисеппского района.

Также 21 октября министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 55 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.

