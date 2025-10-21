В российском городе ввели режим ЧС из-за украинского дрона

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в одном из районов города введен режим ЧС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Скрябина, в результате падения БПЛА пострадали два человека, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб от падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба», — поделился глава города.

Утром 21 октября глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что опасность беспилотных летательных аппаратов объявлялась над территорией Кингисеппского района.

Также 21 октября министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 55 украинских дронов над российскими регионами.

Ночью беспилотники атаковали Батайск, Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.