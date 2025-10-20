Полковник оценил заявление Сальдо о контроле ВС РФ над частью Херсона

Полковник Тимошенко: о вытеснении ВСУ из Херсона говорить рано

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют часть города Херсон.

По словам Тимошенко, говорить о скором вытеснении украинских войск из областной столицы еще рано.

«Чтобы взять Херсон, надо форсировать Днепр и перепрыгнуть на другую сторону. Город довольно большой. Придется его окружать и долбить», — сказал эксперт.

Сальдо накануне сообщил, что российские войска контролируют промзону Херсона и дачные поселки. По его словам, это говорит о том, что операция по полному взятию города под контроль ВС РФ уже начата.

Город находился под российским контролем с 3 марта по 11 ноября 2022 года.

В августе губернатор Херсонской области заявлял, что украинские военные готовятся отступать из Херсона.

Ранее российский полковник рассказал о наступлении ВС России по дну реки.