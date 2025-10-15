Российский полковник рассказал о наступлении ВС России по дну реки

Полковник Матвийчук: русские солдаты атакуют в Запорожье по дну реки и воде

Солдаты ВС России атакуют ВСУ по дну высохшей реки и воде. Об этом aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Украинцы сами взорвали Каховскую ГЭС. Днепр сбросил воды, и сегодня там, как говорится, курица может перейти вброд. Это, конечно, помогает нашим войскам, так как не нужно проводить дополнительную работу по подводу лодок и наведению мостов. То есть там нет серьезных препятствий для логистики войск», — сказал он.

По словам Матвийчука, солдаты ВС РФ также пользуются камышовыми зарослями, чтобы незаметно выйти на противоположный берег.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище восстановят после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам губернатора, сейчас в некоторых населенных пунктах в Херсонской области наблюдаются проблемы с водоснабжением. Однако их, по словам Сальдо, оперативно решают с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения.

Ранее Сальдо назвал сумму ущерба от засухи в Херсонской области.