Сальдо заявил о подготовке ВСУ к бегству из Херсона

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливают антидроновые сети на выездах из города. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона – по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети», — написал глава региона.

По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход.

Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

6 августа ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который ведет в Telegram блог под псевдонимом Condottiero, заявил, что ВСУ начали подготовку к обороне Херсона.

В тот же день в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» сообщили, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области. По информации подпольщиков, эвакуация правобережья проводится в военных целях, поскольку довольно сложно организовать оборону в населенном пункте, где половину домов занимают гражданские. При такой эвакуации людей фактически выгоняют на улицу, потому что оформлением документов некому заниматься.

Ранее Сальдо заявил о благоприятной обстановке для взятия Херсона.