На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к бегству из Херсона

Сальдо: ВСУ размещают антидроновые сети и готовятся бежать из Херсона
true
true
true
close
РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливают антидроновые сети на выездах из города. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона – по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети», — написал глава региона.

По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход.

Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

6 августа ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который ведет в Telegram блог под псевдонимом Condottiero, заявил, что ВСУ начали подготовку к обороне Херсона.

В тот же день в пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» сообщили, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области. По информации подпольщиков, эвакуация правобережья проводится в военных целях, поскольку довольно сложно организовать оборону в населенном пункте, где половину домов занимают гражданские. При такой эвакуации людей фактически выгоняют на улицу, потому что оформлением документов некому заниматься.

Ранее Сальдо заявил о благоприятной обстановке для взятия Херсона.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами