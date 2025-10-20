На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин сообщил о продвижении российской армии к окраинам Константиновки

Пушилин: российские войска выходят на границы Константиновки в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала »Россия-24» сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются к границам Константиновки.

По его словам, после освобождения Плещеевки разведка российских войск уже заходит на окраины города.

Пушилин подчеркнул, что достижения российской армии на данном направлении являются предвестником возможных городских боев в Константиновке.

18 октября телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Как отмечается в материале СМИ, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Источники издания отметили, что сегодня Россия взяла инициативу на фронте. По их словам, слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории не соответствуют действительности.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами