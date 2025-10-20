Пушилин: российские войска выходят на границы Константиновки в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала »Россия-24» сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются к границам Константиновки.

По его словам, после освобождения Плещеевки разведка российских войск уже заходит на окраины города.

Пушилин подчеркнул, что достижения российской армии на данном направлении являются предвестником возможных городских боев в Константиновке.

18 октября телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Как отмечается в материале СМИ, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Источники издания отметили, что сегодня Россия взяла инициативу на фронте. По их словам, слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории не соответствуют действительности.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села в Запорожской области.