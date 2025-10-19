Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, село было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Как отмечается в материале СМИ, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

Минобороны РФ также сообщало о переходе под контроль подразделений группировки ВС РФ «Юг» населенного пункта Плещеевка в Донецкой народной республике.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.