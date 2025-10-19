На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села в Запорожской области

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, село было взято под контроль усилиями подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Как отмечается в материале СМИ, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

Минобороны РФ также сообщало о переходе под контроль подразделений группировки ВС РФ «Юг» населенного пункта Плещеевка в Донецкой народной республике.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами