В Британии военным разрешат сбивать угрожающие их базам беспилотники

Telegraph: британским военным разрешат сбивать БПЛА, угрожающие их базам
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании военнослужащим разрешат сбивать дроны, которые угрожают их базам. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.

«Войскам дадут новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что глава британского Министерства обороны Джон Хили планирует объявить об этом в понедельник, 20 октября. Источник издания добавил, что разрешение будет касаться только военных объектов.

В конце сентября в небе над некоторыми европейскими странами НАТО начали появляться неизвестные беспилотные летательные аппараты. По этим причинам закрывались аэропорты Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Тем не менее премьер Нидерландов Дик Схоф признал, что у Евросоюза нет доказательств причастности России к запуску беспилотников над территорией Европы.

Ранее британский генерал обвинил Россию в глушении спутников.

