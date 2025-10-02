На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил о дронах в Дании

Путин в шутку пообещал не отправлять дроны на территорию Дании
true
true
true

Президент России Владимир Путин в шуточной манере прокомментировал инциденты с беспилотниками в Дании. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

Ведущий Федор Лукьянов спросил у российского лидера, зачем он отправляет в Данию «столько дронов».

«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, куда там еще залетают, в Лиссабон тоже. <...> А если серьезно говорить, то у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет. Все это один из способов нагнетания обстановки, чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону», — сказал Путин.

Он сравнил тех, кто пытается поднять панику из-за беспилотников, с теми, кто когда-то «развлекался по поводу НЛО».

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами