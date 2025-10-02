Путин пошутил о дронах в Дании

Путин в шутку пообещал не отправлять дроны на территорию Дании

Президент России Владимир Путин в шуточной манере прокомментировал инциденты с беспилотниками в Дании. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

Ведущий Федор Лукьянов спросил у российского лидера, зачем он отправляет в Данию «столько дронов».

«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, куда там еще залетают, в Лиссабон тоже. <...> А если серьезно говорить, то у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет. Все это один из способов нагнетания обстановки, чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону», — сказал Путин.

Он сравнил тех, кто пытается поднять панику из-за беспилотников, с теми, кто когда-то «развлекался по поводу НЛО».

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.