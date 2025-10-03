Британский генерал обвинил Россию в глушении спутников

Глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман обвинил Россию в том, что она якобы на регулярной основе пытается заглушить британские военные спутники с помощью наземных систем. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телевидение Великобритании.

При этом доказательств он не привел.

«Мы видим, что Россия регулярно глушит наши спутники», — сказал генерал.

Тедман уточнил, что это якобы происходит еженедельно. Он также добавил, что спутники из России якобы следят за британскими.

2 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Российская Федерация совершает провокации в Балтийском море практически каждый день.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Ранее в ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников.