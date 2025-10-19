На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о пострадавшем из-за атаки беспилотника в Белгородской области

Гладков: водитель ранен из-за атаки БПЛА в Белгородской области
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Водитель ранен после атаки беспилотника на автомобиль, стоявший на обочине, в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль на участке дороги Грушевка — Борисовка.

Гладков добавил, что пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Валуйскую центральную районную больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон для удара по работавшему в поле трактору в районе села Казинка Белгородской области, пострадал механизатор. В публикации отмечается, что пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

19 октября в пресс-службе Минобороны России заявили, что над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами