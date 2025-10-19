Губернатор рассказал о пострадавшем из-за атаки беспилотника в Белгородской области

Водитель ранен после атаки беспилотника на автомобиль, стоявший на обочине, в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал автомобиль на участке дороги Грушевка — Борисовка.

Гладков добавил, что пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Валуйскую центральную районную больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон для удара по работавшему в поле трактору в районе села Казинка Белгородской области, пострадал механизатор. В публикации отмечается, что пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

19 октября в пресс-службе Минобороны России заявили, что над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.