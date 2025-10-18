БПЛА ударил по автомобилю с главой Мокрой Орловки

При налете дрона ранен глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что это произошло во время удара БПЛА по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны. Скоро чиновника переведут для дальнейшего лечения в областную больницу.

До этого Гладков заявил, что ВСУ за сутки атаковали населенные пункты 12 муниципальных округов Белгородской области, применив 149 беспилотников и выпустив 34 боеприпаса.

В Грайворонском округе удары пришлись по Грайворону и ряду сел и поселков, включая Горьковский, Чапаевский, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновку, Козинку, Луговку, Мокрую Орловку и Новостроевку-Вторую. Всего там были зафиксированы четыре обстрела, во время которых ВСУ выпустили 11 боеприпасов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».