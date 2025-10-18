На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА ударил по автомобилю с главой Мокрой Орловки

Глава белгородского села Мокрая Орловка Кулаков пострадал при ударе дрона
true
true
true
close
РИА Новости

При налете дрона ранен глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что это произошло во время удара БПЛА по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны. Скоро чиновника переведут для дальнейшего лечения в областную больницу.

До этого Гладков заявил, что ВСУ за сутки атаковали населенные пункты 12 муниципальных округов Белгородской области, применив 149 беспилотников и выпустив 34 боеприпаса.

В Грайворонском округе удары пришлись по Грайворону и ряду сел и поселков, включая Горьковский, Чапаевский, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновку, Козинку, Луговку, Мокрую Орловку и Новостроевку-Вторую. Всего там были зафиксированы четыре обстрела, во время которых ВСУ выпустили 11 боеприпасов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами