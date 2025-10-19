Над Белгородской областью сбили семь дронов ВСУ

Днем 19 октября над территорией Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА в городе Шебекино ранен мужчина. С осколочным ранением живота его увезли в больницу.

Глава региона уточнял, что целью стало производственное предприятие. В двух помещениях оказались повреждены остекление, оборудование и стены. Также, по словам Гладкова, атаке дрона подверглось село Нежеголь. Здесь зафиксировали повреждение линии электропередачи и частного дома. Другой украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на крышу социального объекта в селе Тишанка. В хуторе Плотовка из-за атаки ВСУ были повреждены два частных домовладения, а в селе Коновалово — один жилой дом.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.