В ХАМАС обвинили Израиль в срыве соглашения по Газе

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возможный срыв соглашения по Газе
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС возложило на израильские власти ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа и потенциальный срыв соглашения о прекращении огня. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале движения.

В ХАМАС утверждают, что организация выполняет свои обязательства по соглашению добросовестно и остается приверженным его реализации. При этом, по утверждению движения, Израиль регулярно нарушает взятые на себя обязательства. Представители ХАМАС подчеркнули, что ответственность за возможный срыв договоренностей и ухудшение ситуации в Газе лежит на израильских властях.

Кроме того, движение обратилось к посредникам и гарантам соглашений, заключенных в Шарм-эш-Шейхе, с просьбой оперативно вмешаться в ситуацию и повлиять на Израиль, чтобы тот прекратил действия, которые, по мнению ХАМАС, направлены на подрыв договоренностей.

В опубликованном отчете организация обвинила израильскую сторону в невыполнении шести пунктов соглашения. Среди нарушений названы обстрелы мирных жителей Газы, в том числе за пределами «желтой линии», ограничения на ввоз гуманитарной помощи, строительных материалов и тяжелой техники. Также ХАМАС утверждает, что Израиль до сих пор не освободил всех несовершеннолетних и женщин-палестинцев, находящихся в тюрьмах, и не предоставил полный список заключенных, подлежащих освобождению в рамках достигнутых договоренностей.

19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

