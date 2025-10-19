На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Позиции израильских войск атакованы в Рафахе, ЦАХАЛ ответил авиаударами

Times of Israel: ЦАХАЛ ударил по боевикам в Рафахе в ответ на атаку
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Данный инцидент, по всей видимости, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны ХАМАС», — пишет издание.

Официальных комментариев со стороны ЦАХАЛ пока не поступало.

По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафиаха и открыли огонь по израильским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

14 октября израильские власти приняли решение не открывать КПП «Рафах» из-за нарушения ХАМАС обязательств по возвращению заложников, а также ограничить поток гуманитарной помощи в анклав.

Утром 19 октября ХАМАС заявил, что отрицает утверждения о неизбежном нападении или нарушении соглашения о прекращении огня.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами