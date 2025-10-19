Позиции израильских войск атакованы в Рафахе, ЦАХАЛ ответил авиаударами

Times of Israel: ЦАХАЛ ударил по боевикам в Рафахе в ответ на атаку

Боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Данный инцидент, по всей видимости, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны ХАМАС», — пишет издание.

Официальных комментариев со стороны ЦАХАЛ пока не поступало.

По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в районе Рафиаха и открыли огонь по израильским военным. В результате инцидента никто не пострадал.

14 октября израильские власти приняли решение не открывать КПП «Рафах» из-за нарушения ХАМАС обязательств по возвращению заложников, а также ограничить поток гуманитарной помощи в анклав.

Утром 19 октября ХАМАС заявил, что отрицает утверждения о неизбежном нападении или нарушении соглашения о прекращении огня.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.