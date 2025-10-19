Нетаньяху поручил принять меры против террористов в Газе после нападения на военных Израиля

Нетаньяху: ЦАХАЛ примет решительные меры против ХАМАС после нападения на солдат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службам безопасности принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа после сегодняшнего нападения ХАМАС на израильские войска. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Times of Israel.

Нетаньяху отдал соответствующее указание во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацем и главами ШАБАКа и Моссада.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что боевики открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским силам, действующим в районе города Рафах на юге сектора Газа. Израиль ответил серией авиаударов.

При этом военное крыло ХАМАС отрицает нарушение режима прекращения огня. Там заявили, что связь движения с группировками, находящимися в Рафахе, прервалась с марта прошлого года.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.