Российские военнослужащие взяли под контроль Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, оперативной зачисткой территорий занималась российская группировка войск «Центр».

О численных потерях украинской стороны не сообщалось.

Незадолго до этого в МО сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

19 октября украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе заявляют, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. Он рассказал, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске, указал Качановский.

Ранее российские войска отразили контратаку ВСУ в Харьковской области.