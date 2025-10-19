На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные взяли под контроль Чунишино

Минобороны: ВС России взяли под контроль Чунишино в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль Чунишино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, оперативной зачисткой территорий занималась российская группировка войск «Центр».

О численных потерях украинской стороны не сообщалось.

Незадолго до этого в МО сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

19 октября украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе заявляют, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. Он рассказал, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске, указал Качановский.

Ранее российские войска отразили контратаку ВСУ в Харьковской области.

СВО: последние новости
